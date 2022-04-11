Туринск, Свердловская область, , 18:28 — REGNUM В Свердловской области Туринский целлюлозно-бумажный завод запустил линию по выпуску офсетной бумаги из своего сырья. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Бумага



Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Мощности предприятия могут обеспечить 7% российского рынка. Каждый день здесь выпускают 7 тыс. пачек бумаги высокой степени белизны. Качество продукции позволяет применять её и при проведении ЕГЭ. Для отбеливания применяют гипохлоридную технологию. Это позволяет не зависеть от импорта.

В перспективе планируется нарастить объёмы производства бумаги до 200 тонн в сутки и охватить 15% российского рынка. Отметим, комбинат был основан в 1939 году и изначально изготавливал продукцию для нужд оборонной промышленности СССР. Здесь изготавливали пороховую целлюлозу.