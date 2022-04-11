Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена подготовила новые меры по борьбе с распространением «призрачного» оружия без серийных номеров на фоне призывов к Белому дому решить проблему роста преступности в стране, сообщает 11 апреля Reuters.

Оружие США

Речь идет об огнестрельном оружии частного производства, которое не имеет номеров, и его распространение трудно отслеживать правоохранительным органам.

Сообщается, что Байден объявит о новых мерах министерства юстиции 11 апреля во время мероприятия в Белом доме. Новая политика по борьбе с распространением оружия прорабатывалась почти год и ожидается, что теперь она вызовет недовольство сторонников свободного ношения оружия.

Напомним, ранее Джо Байден заявил об «эпидемии» насилия с использованием огнестрельного оружия в США, назвав это «международным позором». По его словам, менее чем за неделю в Джорджии и Колорадо произошло 850 перестрелок, в результате которых погибло более 250 человек. В связи с этим власти США пообещали ужесточить контроль за оружием.