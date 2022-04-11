Вашингтон, 11 апреля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Простое перечисление официальных заявлений властей США, Британии, Австралии и стран Евросоюза даёт право утверждать, что Вашингтон и его сателлиты фактически воюют с Россией руками украинских нацистов на территории Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Помимо негласного сотрудничества с укронацистами, снабжения вооруженных формирований, обучения боевиков, информационной поддержки Киева, страны НАТО вполне официально финансируют войну против России.

Только в последние дни о дополнительном выделении денег на военную и техническую помощь украинским нацистам официально заявили США, Британия, Австралия и Евросоюз.

Эти же государства активно способствовали созданию на Украине нацистского государства, накачивали страну оружием и инструкторами, создавали базу для биологической войны против России.

С учётом того, что страны Европы не обладают политической субъектностью, то можно уточнить, что «первая скрипка» в этих событиях исполняется Вашингтоном.

Все это позволяет вновь и вновь подтверждать тезис о том, что «Запад намерен вести войну до последнего украинца».

Полезно также вспомнить и о том, что наблюдатели ОБСЕ в Донбассе не обращали никакого внимания на гуманитарную обстановку в ДНР и ЛНР, фактически работали в интересах украинских нацистов, постоянно передавая им информацию самого разного характера.

На сегодняшний день уже ни для кого не секрет, что украинские войска действуют не только под прямым управлением представителей НАТО, но и внутри контура систем связи и разведки Североатлантического альянса, в режиме «онлайн» получая сведения спутниковой, радиоэлектронной и воздушной разведки, пользуясь данными радилокаторов стран НАТО, работающих возле польско-украинской границы.

Самым очевидным является тот факт, что войска Украины на поле боя действуют по НАТОвским боевым уставам и моральным нормам, характерным для войны на чужой территории среди местного населения, жизнь и здоровье которого не представляют никакой ценности.