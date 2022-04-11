Москва, 11 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству Google обращение в связи с блокировкой YouTube-каналов российских СМИ и госорганов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, обращение отправлено за подписью главы комиссии Василия Пискарёва («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Сегодня я направил Главному исполнительному директору Google LLC Пичаи Сундарараджану обращение от имени комиссии Государственной думы с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения Госдумы «Дума ТВ», — сказал Пискарёв.

Парламентарии также просят объяснить причины блокировки ресурсов других российских госорганов и СМИ.