Вологда, , 18:17 — REGNUM Жители Вологодчины направили за месяц более ста жалоб на состояние дорог. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Яма на дороге TOrange.biz

«В марте ЦУР зафиксировал более 100 жалоб на состояние наших дорог. Важно устранить дефекты асфальтового покрытия оперативно. Поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта и органам местного самоуправления провести подготовительную работу качественно и в кратчайшие сроки: очистить улицы и тротуары от грязи, убрать смет с региональных и муниципальных дорог, вывезти снег, приступить к ямочному ремонту дорог, которые в этом нуждаются; начать подготовку техники и дорожных организаций к началу масштабных ремонтных работ», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах России отремонтируют более 4,6 тыс. дорожных объектов, протяженностью более 15 тыс. км.