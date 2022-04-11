Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В апреле в Петербурге запустят эксперимент по продаже в торговых сетях проездных билетов для проезда наземном общественном транспорте. Об этом 11 апреля заявил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Если билет на разовый проезд с QR-кодом сейчас можно приобрести только в кассах станций метрополитена и у СПб ГБУ «Организатор перевозок», то новые билеты будут доступны в торговых сетях города. К тому же на сегодняшний день QR-код имеет ограничение по времени, и его можно использовать только один раз. На новом носителе можно будет записать десять поездок и действовать он будет дольше.

«Планируем в этом месяце, в ближайшее время будем проводить эксперимент с нашими сетями торговыми, там будут продаваться разовые билеты, но они записываются на такой специальный носитель, куда записывается десять разовых поездок, — пояснил глава комтранса. — Там достаточно большой срок действия. И им можно будет пользоваться как именно разовым проездным, но десять раз».

Прежде всего воспользоваться возможностью купить билеты в магазинах смогут петербуржцы там, где рядом нет доступа к метрополитену.

Кирилл Поляков заявил, новый проездной обойдётся в 600 рублей, но в магазинах он будет продаваться с их наценкой, поэтому о конечной стоимости пока сказать нельзя.