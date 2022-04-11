Флорида, США, , 18:10 — REGNUM В США начинается суд по делу о роли компании Walgreens в разжигании опиоидного кризиса в штате Флорида, так как аптечная сеть отказалась присоединяться к многомиллионному мировому соглашению с другими ответчиками, сообщает 11 апреля Reuters.

Фармацевтика Иван Шилов © ИА REGNUM

Walgreens обвиняется в продаже опиоидных препаратов без надлежащего надзора, которая, как считают власти Флориды, привела к росту наркомании. В свою очередь компания отвергает все обвинения.

В понедельник, 11 апреля, адвокаты должны выступить со вступительными заявлениями перед судьей Кимберли Шарп Берд в округе Паско.

Представители компании утверждают, что Walgreens защищена от нынешнего судебного разбирательства иммунитетом, который она получила на основании мирового соглашения со штатом в 2012 году, выплатив всего $3 тысячи.

Напомним, что ранее аптечная сеть CVS Health согласилась выплатить $484 млн для урегулирования иска об опиоидном кризисе в США. Кроме этого, производитель лекарств Teva Pharmaceutical выплатит $194,8 млн, Allergan — $134,2 млн, а Endo International — $65 млн.