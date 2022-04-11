Жиздра, Калужская область, , 18:12 — REGNUM В городе Жиздра Калужской области 11 апреля региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа принял участие в церемонии запуска полного цикла производства теплоизоляционной штукатурки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Производство теплоизоляционной штукатурки «СПАДАР» Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Инновационная штукатурка изготавливается по запатентованной технологии из трепела. Эту осадочную породу добывают в Жиздринском районе в карьере «Мурочевская гора». Производственный цех был запущен в 2018 году. Инвестиции в наращивание производственных мощностей составили 50 млн рублей. В 2022 году будет реализовано порядка 300-350 тонн штукатурных смесей. На предприятии трудятся 20 человек. Продукция предприятия — импортозамещающая и экспортоориентированная. Она не имеет аналогов на строительном рынке. Штукатурная смесь используется как в сфере реновации зданий, так и в новом строительстве.

«Важно, что на заводе применены передовые технологии и производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов», — отметил Владимир Жипа.

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