Мурманск, 11 апреля 2022, 18:01 — REGNUM В Мурманской области ввели мораторий на повышение бизнесу арендной платы на имущество, находящееся в государственной собственности, сообщает региональное правительство.
Запрет будет действовать до конца 2022 года и поможет арендаторам стабилизировать расходную часть арендных обязательств. Таким образом, размер арендной платы остается фиксированным и сохраняется на уровне 2021 года. Для арендаторов, с которыми договор будет заключаться в 2022 году, расчет арендной платы будет произведен по правилам, действовавшим в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.