Мурманск, , 18:01 — REGNUM В Мурманской области ввели мораторий на повышение бизнесу арендной платы на имущество, находящееся в государственной собственности, сообщает региональное правительство.

Сдаётся в аренду Ольга Ларина © ИА REGNUM

Запрет будет действовать до конца 2022 года и поможет арендаторам стабилизировать расходную часть арендных обязательств. Таким образом, размер арендной платы остается фиксированным и сохраняется на уровне 2021 года. Для арендаторов, с которыми договор будет заключаться в 2022 году, расчет арендной платы будет произведен по правилам, действовавшим в 2021 году.

«Это распространяется на самозанятых граждан, субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Убедительно прошу до начала мая все муниципалитеты также принять соответствующие решения. Важно, чтобы предприниматели могли планировать свои затраты, учитывая нашу поддержку, которую мы выделяем дополнительно к федеральной», — отметил Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.