Белград, , 18:21 — REGNUM Сербия планирует закупку французских боевых самолетов «Рафаль». Об этом 11 апреля завил президент Сербии Александр Вучич.

Французский многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль» Tim Felce

«Мы вели переговоры о закупке 12 новых самолетов и также мы планируем купить еще 12 самолетов из других стран, которые ранее были в использовании», — рассказал Вучич агентству Рейтер.

По мнению экспертов британского агентства, это «знак, что Белград дистанцируется от традиционного поставщика вооружений — России».

Напомним, что ранее французское издание «Трибюн уикли» сообщило о том, что представители Сербии обсудили с французской компанией Dassault Aviation закупку 12 самолетов.