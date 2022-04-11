Белград, 11 апреля 2022, 18:21 — REGNUM Сербия планирует закупку французских боевых самолетов «Рафаль». Об этом 11 апреля завил президент Сербии Александр Вучич.

Французский многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль»
Французский многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль»
Tim Felce

«Мы вели переговоры о закупке 12 новых самолетов и также мы планируем купить еще 12 самолетов из других стран, которые ранее были в использовании», — рассказал Вучич агентству Рейтер.

По мнению экспертов британского агентства, это «знак, что Белград дистанцируется от традиционного поставщика вооружений — России».

Напомним, что ранее французское издание «Трибюн уикли» сообщило о том, что представители Сербии обсудили с французской компанией Dassault Aviation закупку 12 самолетов.