Лос-Анджелес, США, , 17:58 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги Эмбер Хёрд, обвинив её в клевете о домашнем насилии, сообщает 11 апреля Reuters.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015 GabboT

58-летний актёр утверждает, что Хёрд опорочила его статьёй от 2018 года в газете Washington Post, в которой она заявила о том, что стала жертвой домашнего насилия.

В публикации Хёрд не назвала актёра по имени, тем не менее адвокат Деппа заявил, что статья нанесла ущерб кинокарьере и репутации его клиента.

Сам Депп отверг все обвинения в насилии, указав в иске, что Хёрд тщательно продумала свою мистификацию ради продвижения собственной карьеры.

Отбор присяжных для рассмотрения иска должен начаться 11 апреля.

Напомним, в ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против The Sun. В 2018 году издание в публикации, посвящённой обвинениям Хёрд в отношении бывшего супруга, назвала Деппа «мужем-садистом».