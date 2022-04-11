Донецк, 11 апреля 2022, 17:56 — REGNUM В городе Святогорске украинскими боевиками подорвана дамба, сообщил 11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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По словам Басурина, дамба была взорвана ВСУ «под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду». Он подчеркнул, что в результате разлившейся водой были затоплены частные дома, находившиеся в пойме водохранилища.
Кроме того, украинские боевики, отмечает Басурин, угрожают, что взорвут ещё одну дамбу и выход из водохранилища Светлодарска.
По его словам, если такая диверсия произойдёт, миллионы кубических метров воды начнут растекаться в сторону населённого пункта Байрак, который находится рядом: людей просто снесет водой.
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