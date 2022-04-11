Москва, , 17:54 — REGNUM Помимо того, что позиции доллара пошатнулись из-за санкций против РФ, свою роль в ослабление американской валюты вносит и высокая инфляция в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Доллары Vyacheslav Argenberg

По его словам, если все больше стран будут в международных расчетах отказываться от доллара и переходить на иные валюты, то спрос на доллары будет падать.

«Доверие к доллару как к надежному средству взаиморасчетов будет серьезно подорвано. Данные тенденции в полной мере начнут проявляться в самое ближайшее время и будут носить необратимый характер, — сказал Мастеров. — Серьезно ослабляет позиции доллара и высокая инфляция в США – высокие мировые цены на энергоресурсы раскручивают инфляционную спираль в американской экономике, повышая цены на топливо, энергию и, как следствие, себестоимость продукции в большинстве отраслей экономики. Это ведет к существенному росту цен и обесценению доллара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что санкции против РФ могут стать серьезным прецедентом и стимулом для других государства переходить во взаиморасчетах с доллара на иные валюты.

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