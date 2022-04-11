Москва, 11 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля составил $606,409 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

На 1 марта международные резервы страны составляли $617,133 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $10,724 млрд, или на 1,74%.

Обновлённых данных о структуре международных резервов России в сообщении регулятора не приводится.