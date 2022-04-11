Москва, 11 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Жесткие санкции в отношении России могут стать серьезным прецедентом и стимулом для других стран переходить во взаиморасчетах на иные валюты, отказываясь от доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Подобные тенденции уже начинают набирать обороты. Недавно появилась информация о стремлении Саудовской Аравии проводить расчеты с Китаем при продаже нефти за юани. Санкции против РФ будут объективно способствовать ускорению подобных тенденций, – сказал Мастеров. — Такие страны, как Россия, Китай, страны Ближнего Востока, сильно интегрированы в систему международных экономических отношений, а попытки США заставить их отказаться от взаимовыгодных экономических отношений и понести колоссальные убытки будут создавать серьезные стимулы для ухода от доллара, который Вашингтон использует в качестве инструмента геополитического и экономического давления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что участники международных расчетов уже не могут быть уверенными в надежности доллара.