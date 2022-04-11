Москва, , 17:45 — REGNUM В 2022 году в России рост цен на новостройки может составить 15-20% при сохранении нынешнего уровня инфляции и спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Новостройки Mil.ru

«Причины роста продаж новостроек в первом квартале 2022 года связаны не только с желанием улучшить свои жилищные условия, но и с инвестиционными планами и желанием сохранить средства. К приобретению новостроек подталкивали также интересные для граждан ипотечные программы с господдержкой от ДОМ. РФ, низкие ставки по депозитам в январе–феврале 2022 года и высокие инфляционные ожидания. В марте по сути сложилась безальтернативная ситуация, когда недвижимость стала защитным инструментов на фоне высоких рисков, связанных с иными вариантами инвестиций для физических лиц», — сказал Цыганов.

Как полагает экономист, рост цен будет сдерживаться конкуренцией между застройщиками, уровнем платежеспособного спроса и рынком вторичного жилья, на котором ипотечные ставки выше.

«Можно ожидать роста стоимости квадратного метра в удачных проектах в пределах инфляции и немногим более. В итоге рост цен на новостройки может составить 15-20% при сохранении текущего уровня инфляции и спроса», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов рассказал, что обновление и расширение в РФ программы льготной ипотеки на новостройки поддержит строительный сектор и спрос на жилую недвижимость.