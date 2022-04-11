Москва, 11 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Глубина падения российского ВВП в 2022 году зависит от двух факторов – от скорости замены западных технологий и от динамики нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Пока трудно точно прогнозировать падение ВВП в России. И тому несколько причин. Во-первых, показатель падения зависит от того, как быстро завязанные на европейских производителей компании смогут перестроить логистические цепочки и найти замену западным технологиям и материалам. Пока это идёт с переменным успехом. Насколько я могу судить, пока в высокотехнологичной промышленности, в авиаперевозках серьёзные проблемы, — сказал Ковригин. – Однако немало других отраслей сумели перестроиться быстрее. Во-вторых, уровень падения ВВП будет зависеть от динамики нефтяных котировок. Сейчас они начали немного снижаться. Хоть эксперты и не прогнозируют сильного снижения, геополитика может внести свои коррективы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, сможет ли РФ преодолеть падение ВВП и какие отрасли надо развивать в первую очередь, чтобы добиться этого результата.