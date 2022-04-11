Курган, , 17:43 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 12 человек, выписались по выздоровлении 142. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за сутки выявлено 87 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 11 апреля выявлен 102 471 случай заражения коронавирусом, выздоровели 99 699 человека, скончались 1389 пациента (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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