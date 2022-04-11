Москва, 11 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Россия может преодолеть падение ВВП, если будет активно развивать отрасли, связанные с внутренним рынком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Преодоление падения ВВП вполне достижимо в 2023 году при условии более быстрого развития отраслей, связанных с внутренним рынком (фармацевтика, мебельная, деревообрабатывающая промышленность, строительство, химическая промышленность, производство строительных материалов, металлообработка), а также восстановления реальной покупательной способности населения, — сказал Сафонов. — Но, скорее всего, достигнуть данных показателей с учетом длительного периода перестройки производственных процессов и высокой на сегодня стоимости кредитов удастся в конце 2023 – начале 2024 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, каким является консенсус-прогноз по силе падения российского ВВП.