Кострома, , 19:31 — REGNUM В Костромской области снизилось число вакансий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областной департамент по труду и социальной защите населения и данные службы исследований сервиса по поиску работы «hh.ru».

Центр занятости © Наталья Диева

По информации «hh.ru» в марте по сравнению с февралём количество предлагаемых вакансий в Костромской области снизилось на 14%. Данные государственной статистики демонстрируют ту же картину. Так 1 декабря 2021 года работодатели Костромской области нуждались в 7534 специалистах, 8 апреля 2022 года было открыто 6775 вакансий. Снижение составило 10%.

Вместе с тем растёт количество активных резюме. По данным «hh.ru» 28 февраля 2022 года на одну вакансию в регионе приходилось 2,9 резюме. Через месяц — 28 марта — уже 3,8 резюме. Данные официальной статистики, учитывающие только обращения на биржу труда, не столь критичны. По информации департамента по труду и социальной защите, 1 марта на одно предложение работодателя претендовали 0,3 незанятых граждан, 1 апреля и в настоящее время — 0,4.

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