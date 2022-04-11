Москва, 11 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Доллар остается самой стабильной валютой для сбережения накоплений, но участники мировой торговой системы двигаются к переходу на новые валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Безусловно, на сегодня доллар – это самая стабильная валюта для сбережения своих накоплений, — сказал он. — Однако сегодня все увидели, как легко можно потерять резервы и как легко вас могут отключить от возможности перевода средств между банками. Это толкает мировые системы (страны) к постепенному переходу на новые валюты – юани, рупии и прочие. Понятно, что не целиком. Доллар так и останется пока основным средством платежа. Но он постепенно утратит большую долю переводов. Это уже очевидно».

Как отметил эксперт, многие страны уже начали отходить от доллара.

«Уже и Саудовская Аравия за юани нефть Китаю начала поставлять. И Россия за рупии в Индию поставляет нефть. Так что тренд на замену доллара уже так или иначе задан», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что большинство развитых экономик не скоро откажутся держать свои средства в казначейских обязательствах США.