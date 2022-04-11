Калуга, , 17:55 — REGNUM В Калуге по подозрение в убийстве новорожденного задержана мать младенца. Тело ребёнка конце марта обнаружили в ходе сортировки мусора сотрудниками завода по производству альтернативного топлива. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Младенец Pixabay.com

Задержанная калужанка — 30-летняя многодетная мать, семья которой состоит на профилактическом учете. По версии следствия, 20 марта 2022 года женщина, находясь в Калуге в квартире по месту жительства, самостоятельно родила ребенка и убила его. После этого подозреваемая положила тело ребенка в пакет и выбросила в мусорный контейнер, откуда оно попало на ленту завода по переработке отходов.

Согласно выводам генетической судебной экспертизы, задержанная женщина является матерью обнаруженного младенца. Следователем подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В ходе расследования также устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следователи собирают характеризующие данные на подозреваемую, а также устанавливают роль должностных лиц, обязанных регулярно посещать семью, состоящую на профилактическом учете и не принявших мер к обнаружению опасного для будущего ребенка положения. Расследование уголовного дела продолжается.

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