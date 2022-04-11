Москва, 11 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Мировая рецессия пока выглядит маловероятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что ВВП России в 2022 году упадет на 11,2%.

Investprofit.info ВВП России

«Оценка уровня снижения российского ВВП в 2022 году варьируется в пределах 8-12%, поэтому можно считать, что ВБ даёт показатель ближе к максимальному. Консенсус-прогноз около 10%, — сказал Сафонов. – Для того, чтобы показатели роста ВВП стали более низкими? необходима мировая рецессия. Что пока выглядит маловероятным событием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль объяснила, грозит ли российской экономике дефолт.