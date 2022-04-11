Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект строительства перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе города, сообщил 11 апреля губернатор Александр Беглов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома

Напомним, центр появится на месте бывшего роддома №17, который был закрыт в 2013 году на реконструкцию. Тогда инвестиции в проект оценивали в 5,5 млрд рублей. Однако вскоре от идеи отказались, предусмотрев создание центра на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Инвестором выступит ООО «Современные перинатальные технологии», входящее в группу компаний «ЕКС». В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме город подписал с «ЕКС» соглашение о сотрудничестве. В 2021 году Минздрав России одобрил медико-техническое задание по инвестиционному проекту.

Общие инвестиции составят порядка 15 млрд рублей, в том числе средства пойдут на закупку высокотехнологичного оборудования. Порядка 5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на софинансирование проекта. Финансирующей организацией выступит «Газпромбанк». Реализация проекта обеспечит работой более 1 тыс. человек.

Как отметил глава Петербурга, в перинатальном центре будет открыта женская консультация, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания новорожденных, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики.

«Перинатальный центр должен стать одним из самых оснащенных медицинских учреждений города. Медицинские услуги будут оказывать по системе ОМС», — сказал глава города.