Салехард, , 17:35 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 11 апреля за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 63 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровел за сутки 56 ямальцев. Заразился коронавирусом 42 человека — на 25 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых четыре вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 апреля зарегистрировано 136 024 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 125 человек, 1038 скончались.

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