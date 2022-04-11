Москва, 11 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Вопрос снижения страховых взносов для малого бизнеса в России поручил правительству проработать президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин

Президент на заседании с членами правительства (состоялось 16 марта, однако поручения опубликованы 10 апреля) поручил правительству совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть ряд вопросов.

Среди них значится вопрос о внесении изменения в законодательство о налогах и сборах, чтобы установить для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства, «пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты труда».

Кроме того, в частности, поручено проработать вопрос об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса. Это касается и изменений, касающихся увеличения предельной величины дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности.

Ответственными за выполнение этих поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Государственного Совета России. Доклад о выполнении поручения должен быть сделан до 15 июля 2022 г.