Пловдив, Болгария, , 17:27 — REGNUM В городе Пловдив (Южная Болгария) на 85-м году жизни скончалась всемирно известная исполнительница балканских народных песен Анка Кушлева. Об этом 11 апреля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. В последнее время певица тяжело болела.

Напомним, Кушлева являлась участницей квартета Kushlev Sisters. В 1950-х годах Анка вместе со своими тремя сестрами Марией, Радкой и Стефкой объездили более 80 стран мира, популяризируя фольклор народов Балканского полуострова.

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