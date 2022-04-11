Пловдив, Болгария, 11 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В городе Пловдив (Южная Болгария) на 85-м году жизни скончалась всемирно известная исполнительница балканских народных песен Анка Кушлева. Об этом 11 апреля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. В последнее время певица тяжело болела.

Напомним, Кушлева являлась участницей квартета Kushlev Sisters. В 1950-х годах Анка вместе со своими тремя сестрами Марией, Радкой и Стефкой объездили более 80 стран мира, популяризируя фольклор народов Балканского полуострова.