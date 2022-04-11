Авила, , 17:25 — REGNUM В квартире испанского актёра Мигеля Эррана произошёл пожар. Об этом 11 апреля пишет Daily Mail.

Мигель Эрран Цитата из т/с «Бумажный дом». Реж. Алекс Пина. 2017–2021

Как отмечает СМИ, Эрран записывал на видео ущерб от пожара, при этом было слышно, как он «рыдает». По словам актёра, возгорание произошло ночью, пока он спал — ему удалось выбраться на улицу через окно его комнаты.

ИА REGNUM напоминает, что Мигель Эрран стал известен благодаря съёмкам в шоу «Бумажный дом». Актёр сыграл грабителя по прозвищу Рио.

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