Вашингтон, 11 апреля 2022, 17:25 — REGNUM Четыре человека, включая двух несовершеннолетних подростков, получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передаёт 11 апреля The Washington Post.
Инцидент произошёл накануне вечером возле одного из жилых домов. Полиция разыскивает в качестве подозреваемых двух молодых мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причина произошедшего остается неизвестной.
Сообщается, что один из пострадавших подростков получил ранение в руку, другой получил не менее трех ранений, угрозы для их жизней нет.
Напомним, ранее два человека погибли и ещё не менее десяти были ранены в результате стрельбы в американском штате Айова.
Читайте ранее в этом сюжете: В американском штате Айова неизвестные расстреляли 12 человек