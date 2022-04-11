Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Четыре человека, включая двух несовершеннолетних подростков, получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, передаёт 11 апреля The Washington Post.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл накануне вечером возле одного из жилых домов. Полиция разыскивает в качестве подозреваемых двух молодых мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причина произошедшего остается неизвестной.

Сообщается, что один из пострадавших подростков получил ранение в руку, другой получил не менее трех ранений, угрозы для их жизней нет.

Напомним, ранее два человека погибли и ещё не менее десяти были ранены в результате стрельбы в американском штате Айова.

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