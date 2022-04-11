Москва, 11 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в личном кабинете на платформе МСП.РФ появилась возможность пройти полную диагностику бизнеса и получить подходящие региональные меры поддержки, сообщает пресс-центр платформы. Это особенно важно в период беспрецедентного давления антироссийских санкций.

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут пройти на МСП.РФ полную диагностику бизнеса и получить подходящие региональные меры поддержки

По 44 количественным и качественным показателям будет проанализирована деятельность компаний (юридических лиц), по 25 показателям — индивидуальных предпринимателей. Например, предприниматель сможет увидеть задолженность по налогам по данным ФСПП, получал ли он поддержку и нарушал ли условия оказания этой поддержки. Также будут показаны результаты анализа финансового состояния и деловой активности.

Для диагностики автоматически используются данные ФНС, Банка России, МВД, ФССП и других органов власти. По итогам анализа в личный кабинет придут данные диагностики, и с предпринимателем свяжутся специалисты центра «Мой бизнес». Они предложат доступные конкретному предпринимателю региональные меры поддержки и услуги, в том числе антикризисные.

Подавать онлайн-заявки можно через личный кабинет на МСП.РФ. Заполнение займет пару минут: предпринимателю необходимо ответить всего на пять вопросов о своем бизнесе, остальные данные система возьмет автоматически из профиля.

«Для нас, помимо самого факта оказания поддержки, важно, чтобы этот процесс, как и алгоритм выбора получателей каждой меры, был понятен и прозрачен. Кроме улучшения адресности, наличие у бизнеса фактически экспертного заключения о его состоянии помогает повысить качество и скорость оказания комплексных услуг организациями инфраструктуры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Расчет рейтинга бизнеса для малого и среднего бизнеса производится бесплатно. Этот онлайн-сервис ранее был назван предпринимателями в числе приоритетных для интеграции в Цифровую платформу МСП. РФ во время серии встреч с фокус-группами из регионов.

Свою оценку новому сервису дал член генерального совета «Деловой России», основатель и генеральный директор INPRO. digital Виталий Арбузов.

«Инициатива однозначно будет иметь успех у предпринимателей, которые испытывают сложности с удобным поиском мер поддержки собственного бизнеса. В целом, обилие льгот, грантов и возможностей производит хорошее впечатление и порождает проблему ориентирования и навигации в нужных пакетах, а данный сервис призван эту проблему решить.

Из однозначно хороших решений —доступная форма подачи информации о льготах с визуальной презентацией возможных мер поддержки. Это улучшение пользовательского опыта, а как следствие — трансформация восприятия мер поддержки из статуса «страшно и не понятно» в формат геймификации и большей вовлеченности», — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки на портале МСП.РФ предлагают региональные власти.