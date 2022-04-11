Тюмень, 11 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 322 вылеченных ковидных пациентов, и ни одного госпитализировано с COVID-19. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 11 апреля коронавирус выявили у 169 тюменцев. Это на 22 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 апреля коронавирус выявили у 188 292 человека, выздоровел 180 971 пациент, скончались 4266 (на два человека больше, чем днём ранее).