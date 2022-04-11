Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM Житель Нижнего Новгорода получил гантели вместо заказанных трёх компьютерных видеокарт стоимостью в 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

По словам 37-летнего мужчины, он нашёл в интернете объявление о продаже видеокарт по выгодной цене, после чего оформил заказ и перевел на указанный счёт предоплату — 90 тысяч рублей.

Через некоторое время нижегородец получил подтверждение о доставке товара в пункт выдачи заказов, после чего перечислил продавцу оставшуюся сумму.

Спустя три дня он пришёл забрать свой товар, но обнаружил, что вместо обещанных видеокарт мошенники прислали ему спортивный инвентарь — гантели.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до пяти лет лишения свободы.