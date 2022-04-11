Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила партия вакцины от коронавируса для подростков «ГамКовидВак М» («Спутник М») в количестве 2,1 тыс. комплектов из двух доз, сообщили 11 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцина «Спутник М» Комздрав Петербурга

Как рассказали в ведомстве, всего в Петербурге с конца января 2022 года привито от коронавирусной инфекции 4078 подростков.

С начала массовой вакцинации в 2021 году в Петербурге от коронавируса первично привилось, без учета вакцины «Спутник Лайт» — 2 436 340 горожан. Закончили вакцинацию, с учетом однокомпонентной «Спутник Лайт», 3 070 310 человек.

В настоящий момент в городе на Неве развернуто 185 пунктов вакцинации, в том числе 92 — для несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге первично привили от COVID-19 почти четыре тысячи детей