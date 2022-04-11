София, , 17:23 — REGNUM Правительство Болгарии в одностороннем порядке разорвало специальное соглашение «Об обмене информацией» с Россией, предусматривающее контакты между двумя государствами в сфере борьбы с экстремизмом и осуществление совместных операций по противодействию международной организованной преступности.

Флаги России и Болгарии

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Об этом 11 апреля передает БНР. Согласно предварительным данным, уже с 15 апреля София аннулирует все действующие каналы общения. Соответствующая работа будет прекращена на всех направлениях.

Напомним, соглашение «Об обмене информацией « было подписано Софией и Москвой в 2007 году. За это время стороны провели десятки успешных операций.

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