Москва, 11 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Москве на минувшей неделе зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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«Наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от нуля до шести лет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице в период с 4 по 10 апреля соответствовала данному периоду года. Показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах населения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.