Бишкек, , 17:19 — REGNUM Правительство Киргизии увеличивает расходы госказны на компенсацию негативного воздействия на экономику ситуации вокруг Украины, а потому дефицит бюджета вырастет до 5,3% ВВП страны. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка, передаёт «Tazabek».

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По мнению аналитиков международного финансового института, основные проблемы для республики ожидаются по причине сокращения на треть объема денежных переводов из России и снижения экономической активности основных стран-партнёров Киргизии.

Между тем, эксперты Всемирного банка считают, что в 2023 и 2024 годах дефицит бюджета Киргизии может уменьшиться до 3% объема валового внутреннего продукта республики по мере улучшения внутренних и внешних экономических условий.

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