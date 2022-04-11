Нижний Новгород, 11 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Учёные из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского получили грант Российского научного фонда в размере 21 млн рублей на разработку нового поколения сенсоров для электронного носа. Об этом сообщили в ННГУ сегодня, 11 апреля.

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В вузе отмечают, что электронный нос позволяет обнаруживать и распознавать запахи и вкусы с помощью матрицы датчиков, созданных из новых особо чувствительных материалов.

«Мы создаём новое поколение универсальных неорганических наноматриц на основе оксидов цинка, меди, теллура и висмута, которые станут основой датчиков электронного носа», — сказал руководитель проекта, проректор по учебной работе Александр Князев.

По его словам, электронное обоняние незаменимо для раннего предупреждения о техногенных, химических и биологических угрозах, мониторинга окружающей среды, в обеспечении безопасности на транспорте, в здравоохранении и пищевой промышленности.

Сотрудники кафедры аналитической и медицинской химии планируют разработать новый, не имеющий аналогов в мире, прямой одностадийный метод синтеза оксидов из высокочистых элементов путём плазмохимического осаждения из газовой фазы.

«Это позволит достичь наилучшей чистоты и наибольшей подвижности электронов в материале, что сделает электронный нос чувствительным даже к малым концентрациям веществ, придаст сенсорным веществам новые свойства», — пояснил Князев.