Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Петербургская Покровская больница на Васильевском острове больше не работает с COVID-19, стационар возобновил прием экстренных и плановых пациентов по всем профилям учреждения, сообщили 11 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Покровская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что Покровская больница была перепрофилирована под работу с COVID-19 в самом начале пандемии, весной 2020 года. За два года здесь было проведено около 3 тыс. операций и оказана медицинская помощь более 30 тыс. пациентам.

На фоне снижения заболеваемости ковидом комитет по здравоохранению Петербурга принял решение вернуть стационар к плановой работе. В течение нескольких дней все помещения больницы подвергались многократной дезинфекции. Теперь в стационаре доступно для госпитализаций 683 койки.

«За почти два века своей истории Покровская больница работала и в благополучные годы, и в годы войн, блокады Ленинграда, пандемий, и мы готовы сегодня вновь принять на себя ответственность сосудистого центра по острому коронарному синдрому, острому инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения», — сказала главный врач стационара Марина Бахолдина.

Как отметили в комздраве, также возобновляется амбулаторный прием, ждут пациентов специалисты Городского Антиаритмического центра.

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