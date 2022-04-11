11 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что немецкий концерн Rheinmetall готов поставлять Киеву не только боевые машины пехоты Marder, но и снятые с производства боевые танки Leopard 1.

Мирослава Романенко, , 18:55 — REGNUM Немецкий концерн Rheinmetall готов поставлять Киеву не только боевые машины пехоты Marder, но и снятые с производства боевые танки Leopard 1. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 11 апреля сообщает газета Handelsblatt.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер уточнил, что первый Leopard 1 может быть поставлен на Украину через шесть недель. Для этого необходимо одобрение правительства Германии.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» и «Open Ukraine| Украина». Также новость обсудили на странице украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Опять русские танки будут биться против нацистов на немецких танках?» — комментирует новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Зачем ЛДНР такое старьё???» — иронизирует «Диванные Войска».

«Если доедут. И не факт, что списанки работоспособны», — не без сарказма добавил Kalinov Most.

Немецкий танк Leopard 1. 1983 год CMSGT Don Sutherland, USAF

«Через 6 недель предложение может потерять актуальность», — предположил один из участников обсуждения.

«Правильно, утилизировать дорого. Пошли по примеру словаков с С-300», — с сарказмом написал Андрей.

«Надеюсь, что экспозиция Кубинки пополнится этими экземплярами», — прокомментировал не без юмора Денис Андреевич.

«Украинцы же не знают, с какого конца к ним подойти, не то что ездить», — отреагировал Александр.

«Отключите фашистам газ, и ни один танк не приедет на Украину», — призвал Vlad.

«Решили переложить утилизацию металлолома на ВКС РФ?» — смеется Антон Павлович.

«Мотоциклы с коляской еще подгоните, я помню на таких в кино про войну фашисты ездили», — добавил Николай.

«К этому времени на Украине дизель закончится. На лошадях возить будут эти танки?» — недоумевает Жанна.

«А чем стрелять будут, или снаряды тоже просроченные? А вообще интересно, как они отнеслись бы, если бы мы против них поставляли вооружение?» — задумался Артур Б.

«Их, видать, история ничему не научила», — пишет Lulu L.

«6 недель + одобрение. Как говорят в Китае: я подумаю 1000 лет», — иронизирует Сергей.

«Будет что в металлом сдать», — шутит Andrey.

«Давайте ещё «Пантеры» и «Тигры» времен Великой Отечественной… так металлолом подешевеет дальше некуда», — не без сарказма добавил Роман.

«А Германия — это не та страна, у которой коллапс без российского газа начнётся?..» — с сарказмом поинтересовался SB.

«История повторяется. Были уже эти из кошачьих. Не спасло…» — написал «ТорэН».

«Нацисты воюют на немецкой технике, ничего нового», — комментирует новость «Культист».

«А должок-то копится», — не без сарказма отметил Konstantin.

«Тигры», «Пантеры» уже в земле лежат. Теперь и «Леопарды» будут…» — отреагировал Вячеслав.

«Снова «Тигры» и «Леопарды»? А потом Рейхстаг, Берлин? Хорошая перспектива!!!» — с сарказмом добавил Alimag.

«А не пора ли перекрыть газ этим добрым немцам? Может быть, это дойдет до них быстрее? Ну хватит уже быть вежливыми людьми!» — призвал Сергей.

«А почему бы не убрать посредника? И сделка станет чище. ФРГ — ЛДНР», — пошутил Евгений.

«Пусть топливо для этих танков сначала найдут», — написал Oleg D.

«Тачанки с «Максимами» никто не подгонит?» — смеется Сергей Б.

«Даёшь больше металлолома!» — шутит Алексей Ю.

«Для кого война, для кого — мать родна. Кто только не сделал попытки нажиться?» — подытожила Ирина Т.

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