Калужская область, , 17:34 — REGNUM В Калужской области на грантовую поддержку малого сельского бизнеса в 2022 году будет выделено свыше 106,7 млн рублей, в том числе — 33,7 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова.

Сельское хозяйство ИA REGNUM

Среди наиболее востребованных мер по развитию малых форм хозяйствования на селе – субсидии в виде грантов для семейных ферм и гранты «Агростартап» для тех, кто начинает свой бизнес. В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» с 2012 года на поддержку малых форм хозяйствования было направлено более 1,1 млрд рублей. Эти средства позволили реализовать свыше 320 проектов по развитию мясного и молочного скотоводства, птицеводства, растениеводства, пчеловодства, рыбоводства. В результате поголовье сельскохозяйственных животных по отношению к 2012 году увеличилось: крупного рогатого скота – в 2,9 раза, овец и коз – в 2,2 раза, свиней – в три раза.

«Калужский малый аграрный бизнес в 2021 году произвел свыше четверти от общего объема сельскохозяйственной продукции на общую сумму 15,8 млрд рублей. Это результат труда 122 тыс. личных подсобных хозяйств, 612 крестьянских (фермерских) хозяйств и 44 сельскохозяйственных потребительских кооперативов», — отметил Леонид Громов.

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