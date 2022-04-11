11 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:29 — REGNUM Российские флаги, появившиеся над зданием администрации освобождённого от неонацистов Херсона и строением напротив, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ничего такого, просто наконец-то торжествует историческая справедливость», — считает Михаил М.

Многие пользователи были крайне рады узнать, что регион Украины, долгое время находившийся под нацистскими оккупантами, наконец-то обрёл свободу и теперь сам может решать свою судьбу под защитой Российской Федерации.

«Наконец-то! Он должен был там реять ещё три недели назад! Теперь у местных появится долгожданная уверенность, что мы их не бросим! И площадь теперь снова называется, как и раньше — Площадь свободы. И никаких тебе небесных бандеровцев», — указывает Артём Л.

«Ещё один город освободили от фашистов. На этом останавливаться нельзя. Битва за Украину только началась. Скоро и столица врага падёт. Свобода наступит. Счастье вернётся», — уверена Валентина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Херсон, наряду с Донецком и Луганском, боролся за свободу в 2014 году, но неонацисты тогда сумели подмять под себя этот регион.

Евромайдан. 2014 Mstyslav Chernov

«Бедные люди! Они ждали этого восемь долгих лет!» — отметила Елена Л.

«Добро пожаловать домой, наш братский народ. Теперь никакая тварь вам за великий язык не предъявит. Спасибо нашим военным и верховному главнокомандующему! Ни один из политиков после Сталина такого для Родины не делал!» — подметил Александр Д.

Часть людей считает, что только с приходом российских войск жители Херсона могут действительно свободно вздохнуть, не опасаясь при этом кары за использование, к примеру, русского языка.

«Как только в Херсоне установилась российская власть — тут же наступил порядок! Город живёт, город работает. Россия несёт мир и процветание. Освобождённые Россией территории — главное тому доказательство. И да, кстати, есть несогласные с присутствием России в Херсоне, но мы видим, насколько ничтожное это число людей. Большинство местных за нас!» — указывает Елена В.

Ряд пользователей указывает на то, что Херсону предстоят большие, но зато очень позитивные трансформации.

«Прежде чем войти в состав Российской Федерации в качестве полноправной области, сначала должна образоваться и какое-то время просуществовать Херсонская Народная Республика. Это долгоиграющий процесс, но флаг — это очень весомый шаг вперёд, который вскоре принесёт Херсонщине долгожданный мир и процветание», — поделился своим мнением Сергей С.

Нашлись и те, кто отмечает, что вслед за Херсонской областью свободу будут обретать и другие регионы Украины, находящиеся в плену у неонацистов.

«Херсон — наш! Скоро Киев будет российским! Вернём историческую справедливость!» — призывает Антон Я.

«Господи, быстрее бы над Киевом подняли российский флаг! Сколько ещё эти нацистские мрази будут убивать детей?!» — пишет Артём Ф.

«Не спешите, парни, всё идёт своим чередом. Победа будет за нами! Нацизм будет уничтожен!» — убеждён Юрий П.

Напомним, 9 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому над зданием администрации освобождённого от неонацистов Херсона и строением напротив были подняты российские флаги, а на центральной площади под флагштоком исчезли портреты так называемой «небесной сотни».