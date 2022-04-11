Москва, 11 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Число пользователей VPN-сервисов с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Об этом 11 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу оператора Yota.

Sportpit.see16.ru График роста

«Всего с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе», — рассказали в пресс-службе. Как отмечает издание, наибольший скачок роста пользователей VPN-сервисов произошёл с 14 по 20 марта — на 11% по сравнению с прошлой неделей.

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