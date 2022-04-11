Ханты-Мансийск, 11 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 11 апреля госпитализировали 18 больных с COVID-19, 120 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, на семь человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 11 апреля является Сургут— 22.

С начала пандемии в Югре к 11 апреля насчитывается 208 111 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 173 пациента, 2529 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).