Хельсинки, 11 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Финская химическая компания Kiilto активно ищет новых владельцев для своей дочерней компании в РФ, чтобы покинуть российский рынок, сообщает 11 апреля издание Yle.

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Kiilto в России ведёт свою деятельность с 1995 года — в Санкт-Петербурге, Раменском, Калуге и Москва на базе трех предприятий ООО «Киилто Фэмили», ООО «КиилтоКлин» и АО «Киилто-Кле. На них трудоустроено 200 человек. Продукция, произведенная в России, реализуется внутри страны и в Белоруссии, при этом импорта в Финляндию нет.

После начала специальной военной операции в начале марта руководство компании приняло решение уйти с российского рынка полностью. В настоящий момент ведутся активные переговоры по продаже дочерней компании. Как уточнили в Kiilto, это не стремление к финансовой выгоде, а «легальный способ уйти с российского рынка». На долю РФ в прошлом году пришлось 10% от общего оборота группы компаний Kiilto, или 25 млн евро.

Kiilto разрабатывает, производит и продает продукцию химической промышленности для строительной промышленности, промышленные клеи и огнезащитные средства, профессиональные средства гигиены и товары бытовой химии.