Москва, , 17:03 — REGNUM От должности заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий освобождён 11 апреля Виктор Ничипорчук, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным, решение уже вступило в силу.

Добавим, что Ничипорчук занимал должность заместителя главы МЧС России с июня 2020 года, в зоне его ответственности находился департамент информационных технологий и связи.

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