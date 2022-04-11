Москва, 11 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. От должности заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий освобождён 11 апреля Виктор Ничипорчук, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Как сообщается в указе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным, решение уже вступило в силу.

Добавим, что Ничипорчук занимал должность заместителя главы МЧС России с июня 2020 года, в зоне его ответственности находился департамент информационных технологий и связи.