Саратов, , 17:08 — REGNUM В Саратовской области Арбитражный суд удовлетворил иск городской администрации об освобождении предпринимателем земельного участка, используемого для размещения детского аттракциона на площади Кирова. Об этом 11 апреля сообщил мэр Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

В Саратове во время езды на детском паровозике пострадал 2-летний ребенок Saratov.sledcom.ru

По словам главы администрации, ИП должен «устранить препятствия в пользовании земельным участком на площади Кирова путем освобождения от аттракциона «Супермобили» с прогулочным паровозиком по перевозке детей и взрослых без ограничения возраста за свой счет в течение одного дня со дня вступления решения в законную силу».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове днем 7 апреля маленький ребенок катался на паровозике и попал под колеса. Инцидент произошел на площади Кирова, где незаконно функционировал данный аттракцион. Ребенка госпитализировали с диагнозом «тупая травма живота». Организована доследственная проверка.

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