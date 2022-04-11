Вашингтон, 11 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Американская компания по производству чипов Ampere Computing, основанная экс-президентом IT-гиганта Intel, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США, сообщает 11 апреля Reuters.

Полупроводниковые чипы

Основанная в 2018 году компания Ampere намерена бросить вызов Intel и Advanced Micro Devices, которые на сегодняшний день доминируют на быстрорастущем рынке чипов.

Напомним, что спрос на чипы во всем мире вырос во время пандемии коронавируса из-за перехода многих заводов на удаленную работу. В 2021 году гигант по производству чипов GlobalFoundries стал публичной компанией в США.