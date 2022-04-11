Нью-Дели, 11 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Индии успешно завершились испытания новой противотанковой управляемой ракеты HELINA собственной разработки, сообщает 11 апреля Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Испытательный пуск производился с вертолёта на полигоне «Покхран» в индийском штате Раджастхан на северо-западе страны.

«Летные испытания противотанковой управляемой ракеты HELINA произведены с усовершенствованного лёгкого вертолёта на больших высотах с участием индийских сухопутных и военно-воздушных сил», — указано в сообщении DRDO.

Противотанковая ракета HELINA (Helicopter-launched Nag) является вариантом индийской противотанковой управляемой ракеты Nag, предназначенной для вооружения вертолётов. Противотанковая ракета относится к боеприпасам третьего поколения с максимальной дальностью действия порядка семи км.